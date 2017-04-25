Kayserigaz Acil 187 Ekibi Çocukları Unutmadı

Kayseri'nin doğalgaz dağıtım şirketi Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ihbara gittikleri adreslerde bulunan çocukların bayramlarını kutlayarak, hediye verdi.



Kurulduğu günden beri Kayseri'nin güvenli ve düzenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, 23 Nisan günü Acil 187 ihbar hattına gelen çağrıları değerlendirmek üzere gittikleri adreslerde bulunan çocukların bayramlarını da kutlayarak çeşitli hediyeler verdiler.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayserigaz Acil 187 Birimi Yöneticisi Fethi Can Hasilik, "Amacımız tüm şehre güvenli doğalgaz arzı sağlamak, ihbarları değerlendirip hızlı hareket ederek olası tehlikeli durumların önüne geçmek. Tüm bu işlerimizi yaparken de şehre değer katmayı da ihmal etmiyoruz. Yaptığımız kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra önemli ve özel günlerde de abonelerimizi unutmamaya, bizler için değerli olduklarını hissettirmeye gayret ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelen ihbarları değerlendirmek üzere gittiğimiz tüm hane ve işyerlerinde bulunan çocukların bayramlarını kutladık ve onlara küçük hediyeler takdim ettik. Onların mutluluklarını görmek Acil 187 Ekibi olarak bizleri de oldukça mutlu ediyor. Abonelerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken abonelerimize 'Kayserigazlı' olmanın ayrıcalıklarını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ