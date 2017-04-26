Kayseride Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hacı Çetin (52) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi yakınlarında Osman Tataroğlu'nun (60) kullandığı 38 YE 741 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Tataroğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çetin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı.