Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda Yolspor ile Şekerspor Temsil Edecek

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi tamamlandı. Şampiyon olan Yolspor ile ikinci sırayı alan Şekerspor takımları Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Bu sezon 14 takımın çift devre lig usulüne göre mücadele ettiği Birinci Amatör Küme U-19 Ligi oynanan 26. hafta maçları ile tamamlandı. Ligde 67 puan toplayan Yolspor şampiyon olurken, 63 puan toplayan Şekerspor ise ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İki takımda son hafta maçlarının ardından kupalarını alarak büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U-19 Türkiye Şampiyonası'nın tarihini ve oynanacak olan grup merkezlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak.



Öte yandan ligde son 4 sırayı alan Amarat Gençlikspor, Argıncıkspor, Meysuspor ve Demirspor takımları ise bir alt lige düştü. - KAYSERİ