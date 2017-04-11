Kayseri'ye, Kanser Hastaları İçin 'Hospice' Sağlık Merkezi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'de ilk ve tek olacak kanser hastaları için 'Hospice' adlı sağlık merkezinin yapılmasını kararlaştırdı.



Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında anlamlı bir yatırımın da kararını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesi'nin güzel bir proje için hayırsever aradığını belirtti ve bu hayırseverin Büyükşehir Belediyesi olabileceğini söyledi. Daha sonra yapılacak sağlık merkezi ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Kanser hastalığının son dönemi hasta ve aileler için çok zor geçiyor. Biz insanların insan gibi ahirete gitmesini sağlayan bir kurum yapmak istiyoruz. Avrupa'da "Hospice" adlı bu tür kurumlar çok sayıda var. Talas'ta Komando Caddesi'nin köşesinde 12 dönümlü bir arazimiz bulunuyor. Türkiye'de olmayan, örnek olacak bir tesisi yapmak istiyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından "Hospice"nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması oybirliği ve alkışlarla kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de aynı bölgede Engelli Yaşam Merkezi de yapacaklarını hatırlatarak yetişmesi halinde Engelli Yaşam Merkezi ve Hospice ihalesini bir arada yapabileceklerini kaydetti.



- Kayseri