Kayseri Yahyalı'da Rafting Rüzgarı Esti

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası Zamantı Etabı tamamlandı.



Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, U-19, Open (Açık Yaş) Bay, Open (Açık Yaş) Bayan R6 olarak düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayağında, 12 Kulüp ve 80 sporcu DRR, Sprint, H2H ve Slalom kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Üç gün süren yarışların ardından,Açık Yaş Bayan kategorisinde Ardeşen Belediyespor, Açık Yaş Bay ve U-19 Bay kategorilerinde ise Çaykurspor birinci oldu.



Şampiyona sonrası, Yahyalı Cumhuriyet Meydanında ödül töreni düzenlendi. Törene; Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı, Federasyon Genel Sekreteri Sezai Sürücü, Güreş Federasyonu As Başkanı ve Çaykur Spor Kulüp As Başkanı Mahir Biber, Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akıllı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber, İlçe Jandarma Komutanı İsmet Bacacı, daire müdürleri, oda başkanları, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Temsilcileri, hakemler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, "Burada bizlere ilgi ve alaka gösteren kaymakamlığımıza ve belediyemize teşekkür ederim. Biz burayı sporcu olarak çok sevdik ve buraya bir hedef koyduk. 2019 yılında Rafting Avrupa Şampiyonası'nı Kapuzbaşı Şelalelerinde yapmak için yola çıkıyoruz" dedi.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, "Bugünden itibaren Yahyalı'da rafting için startı verdik. Federasyon başkanımız Kapuzbaşı gibi bir değeri gördükten sonra, Avrupa Şampiyonası'nı burada yapmamak için hiçbir neden yok dedi. Ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Şampiyonaya katılan sporcularımıza başarılar diliyor, derece giren takımlarımızı kutluyorum. İnşaallah ilçemizde de bir takım kuracağız. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum" diye konuştu.



