Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Çalışanları Ağaçlandırma Yaptı

Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının arazisi içerisindeki peyzaj alanlarına; ıhlamur, leylak, karaçam ve toros sediri fidanları dikimi yapıldı.



Fidan dikimine Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Turan Kaya, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Osman Canıtez, Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel, Şeker-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri ve Boğazlıyan Fabrikası çalışanları katıldı. - KAYSERİ