Kayseri Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

Kayseri'de, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Pastırmacılar Parkı'nda bulunan A.P. (22), M.O. (29) ve M.D.?nin (36) üzerinde 50 adet extacy hap ele geçirildi. Olay ilgili gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.