Kayseri Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.







Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kamçı, gençlerin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması, kullananların uzaklaştırılması amacıyla İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını belirtti.



Kamçı, uyuşturucunun son yıllarda gençlerin başına bela olan kötü bir alışkanlık olduğunu ifade ederek, bu beladan gençleri korumak adına tüm kurumların gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.





Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gençlerin zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesinin de önemli olduğunu dile getiren Kamçı, şöyle konuştu:



"Kayseri olarak uyuşturucunun kullanılması ve satışı bakımından çok büyük sıkıntıların yaşanmadığı bir il durumundayız. Uyuşturucunun kullanımı veya satılması durumları diğer illere göre düşük seviyelerde. Bu durumu daha az seviyelere çekmeliyiz. Uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının yanı sıra ailelere de büyük görev düşmektedir. Herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Aileleri bilinçlendirmek adına ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapıyor. 2017 yılında da bu çalışmalar artarak devam edecek. Aileler uyuşturucu konusunda düzenlenen etkinliklerle daha bilinçli hale gelecektir."



Uyuşturucu ile Mücadele Aksiyon Planı'nın onaylandığı toplantı, kurula üye kurum ve kuruluşların görüş ve önerisinin alınmasının ardından sona erdi.



Toplantıya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kurula üye kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.