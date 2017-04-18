Kayseri Tunceli'deki Şehit Ateşi, Kayseri'ye Düştü

Kayseri Tunceli'deki şehit ateşi, Kayseri'ye düştü (ek)(Tür: Yurt)

Kayseri Tunceli'deki şehit ateşi, Kayseri'ye düştü (ek)

(Tür: Yurt)

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