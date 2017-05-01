Kayseri Tümiş'ten, 1 Mayıs'ta Anlamlı Ziyaret

Tümiş'ten, 1 Mayıs'ta anlamlı ziyaret



TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜMİŞ), 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, Kayseri'de 2009 yılında iş kazasında hayatını kaybeden işçi Murat Kiraz'ın mezarını, ailesiyle birlikte ziyaret etti. Sendikacılar Kiraz'ın mezarı başında Kur'an okuyup, karanfil bıraktı.



TÜMİŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların üyeleri, merkez Melikgazi ilçesindeki İLDEM Mezarlığında, 2009 yılında çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek, hayatını kaybeden işçi Murat Kiraz'ın (30) kabrini ziyaret ettiler. Ziyarete, merhum işçinin eşi Leyla, 15 yaşındaki oğlu Hamza ve 11 yaşındaki küçük oğlu Yasin Kiraz da katıldı. Kiraz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından, TÜMİŞ Başkanı Şahin ve beraberindekiler ile Kiraz'ın eşi ve çocukları, mezara karanfil bıraktı. Bu arada, Kiraz'ın küçük oğlu Yasin gözlaşlarını tutamadı. Küçük çocuk, "Babamı kaybettiğimizde ben 3 yaşındaydım, onu hiç tanıyamadım, ancak babamı çok özlüyorum" dedi.



Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin, "1 Mayıs'ta biz, mezarlık ziyareti yaparak, Murat Kiraz kardeşimizin kabri başında buluştuk. Biz bu ziyaretleri geleneksel hale getirdik. Mezarlıkta buluşmamızın 2 anlamı var. Birincisi, işçi kardeşlerimize ne olunsa olsun, çalışırken iş güvenliğini alarak çalışmalarına dikkat çekmek istiyoruz. İkincisi ise patronlar açısından, üç beş kuruş daha fazla kar edeceğiz diye, bu insanların, yanınızdaki çalışanların hayatlarını tehlikeye atmayın. Mezarlıktakiler, bizleri göremezler, duyamazlar ama bizler buradaki mezarları görüyoruz. Bütün bu yaşananlar ve mezarlıklar, bizlere ibret olmalı" diye konuştu. Şahin ve beraberindekiler daha sonra Melikgazi ilçesi Belsin semtindeki yüzme havuzu yanındaki ormanlık alana, "Her işçinin bir fidanı bulunsun" temasıyla fidan diktiler. TÜMİŞ üyeleri, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında hastanede ya da evlerinde tedavi gören hasta işçileri de ziyaret ettiler.