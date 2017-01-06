Kayseri Tipi Erciyes'te Yolları Kapattı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te tipi yolları kapattı. Dağdaki kayak merkezlerinin bulunduğu bölgeye 6 kilometre kala yolu kesen trafik polisleri, araçların geçişine izin vermiyor. Tipi nedeniyle kayak merkezindeki mekanik tesislerin ve teleferiklerin çalışmadığı da bildirildi. Kayseri kent merkezinde yağışsız ve zaman zaman güneşli bir hava yaşanırken, Erciyes Dağı yolunda günün erken saatlerinden bu yana tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Trafik ekipleri, Hisarcık ve Hacılar ilçeleri üzerinden Erciyes'e ulaşımı sağlayan yolların birleştiği kavşakta önlem aldı ve araçların kayak merkezlerinin bulunduğu bölgeye geçişlerine izin vermedi. Erciyes'e çıkılan bir diğer yol olan Develi ilçesi yolu da ilçe çıkışından itibaren ulaşıma kapatıldı. Trafik yetkilileri, aşırı tipi nedeniyle yer yer yolda buzlanmalar görüldüğünü bu nedenle sürücülerin olumsuzluk yaşamamaları nedeniyle, kayak merkezinin bulunduğu bölgeye 6 kilometre kala yolu kestiklerini bildirdiler. Yetkililer, "Bu noktadan itibaren zirveye doğru tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle de yolda yer yer buzlanmalar meydana geliyor. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için bu noktadan ileriye araç bırakmıyoruz. Karayolları ekipleri yolda çalışma yapıyorlar. Şartlar normale dönünce, ulaşımı tekrar açacağız" dediler.



Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da, kayak merkezinde bulunan pistlerin açık olduğunu ve kayak yapmaya elverişli olduğunu, ancak merkeze ulaşımda, yoldaki buzlanma nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşandığını bildirdi. Cıngı, "Şu an için bölgede tipi etkili olduğundan mekanik tesisler ve teleferikler çalışmıyor. Pazar günü kayak merkezimizde yapılacak olan Uluslararası yarışma için 6 ülkeden sporcularımız da buraya geldiler. Pazar günü Erciyes'te kar yağışı bekliyoruz. Yağış durumuna göre bu yarış ertelenebilir. Ayrıca Pazar günü Sarıkamış şehitlerini anma programımız var. Bu programın ertelenmesi ise şimdilik düşünülmüyor. Belki katılım biraz az olacak ama bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugün Kayseri'de yağış beklenmiyor ve en yüksek hava sıcaklığı 8, en düşük 2 derece olarak tahmin ediliyor. Yarın ise yağmur beklenen Kayseri'de hava sıcaklığı 7 ile 1 derece, Pazar günü de karla karışık yağmur yağacağı, hava sıcaklığının da 4 ile eksi 1 derece olacağı bildirildi. Pazartesi günü ise Kayseri genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.