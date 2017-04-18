Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında seçme pastırmanın kilogramı ortalama 76,14 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,31 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsasında seçme pastırmanın kilogramı ortalama 76,14 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,31 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,83
|Arpa
|kg
|0,82
|Dana eti (kemikli)
|kg
|23,08
|Dana eti (karkas)
|kg
|26,31
|Pastırma (seçme)
|kg
|76,14
|Kavurma
|kg
|150,00
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