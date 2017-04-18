Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında seçme pastırmanın kilogramı ortalama 76,14 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,31 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,83 Arpa kg 0,82 Dana eti (kemikli) kg 23,08 Dana eti (karkas) kg 26,31 Pastırma (seçme) kg 76,14 Kavurma kg 150,00