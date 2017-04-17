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Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 24,76 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 24,53 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 24,76 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 24,53 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Buğday kg 0,87
Arpa kg 0,76
Dana eti (kemikli) kg 24,76
Dana eti (karkas) kg 25,22
İnek eti (karkas) kg 22,55
Tosun eti (karkas) kg 24,53

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