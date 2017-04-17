Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 24,76 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 24,53 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,87 Arpa kg 0,76 Dana eti (kemikli) kg 24,76 Dana eti (karkas) kg 25,22 İnek eti (karkas) kg 22,55 Tosun eti (karkas) kg 24,53