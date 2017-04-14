Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 25,09 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 26,30 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 25,09 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 26,30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,90
|Arpa
|kg
|0,81
|Dana eti (kemikli)
|kg
|25,09
|Dana eti (karkas)
|kg
|25,22
|Tosun eti (karkas)
|kg
|26,30
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