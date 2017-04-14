Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 25,09 liradan, karkas tosun etinin kilogramı ise 26,30 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,90 Arpa kg 0,81 Dana eti (kemikli) kg 25,09 Dana eti (karkas) kg 25,22 Tosun eti (karkas) kg 26,30