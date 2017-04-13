Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 39,22 liradan, pastırmanın kilogramı ise 68,35 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 39,22 liradan, pastırmanın kilogramı ise 68,35 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,95
|Kabak çekirdeği
|kg
|9,78
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|39,22
|Sucuk (2.kalite)
|kg
|19 94
|Kavurma
|kg
|86,66
|Pastırma
|kg
|68,35
|Pastırma (seçme)
|kg
|52,34
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