Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 39,22 liradan, pastırmanın kilogramı ise 68,35 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday



kg 0,95 Kabak çekirdeği kg 9,78 Sucuk (1.kalite) kg 39,22 Sucuk (2.kalite) kg 19 94 Kavurma kg 86,66 Pastırma kg 68,35 Pastırma (seçme) kg 52,34