Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44 liradan, bonfile pastırmanın kilogramı ise 71 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44 liradan, bonfile pastırmanın kilogramı ise 71 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,92
|Kabak çekirdeği
|kg
|14,00
|Sucuk (evlik)
|kg
|40,06
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|44,00
|Sucuk (2.kalite)
|kg
|26,21
|Sucuk (kangal)
|kg
|41,02
|Pastırma (sırt)
|kg
|67,00
|Pastırma (takım)
|kg
|54,18
|Pastırma (bonfile)
|kg
|71,00
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