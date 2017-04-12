Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44 liradan, bonfile pastırmanın kilogramı ise 71 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday



kg 0,92 Kabak çekirdeği kg 14,00 Sucuk (evlik) kg 40,06 Sucuk (1.kalite) kg 44,00 Sucuk (2.kalite) kg 26,21 Sucuk (kangal) kg 41,02 Pastırma (sırt) kg 67,00 Pastırma (takım) kg 54,18 Pastırma (bonfile) kg 71,00