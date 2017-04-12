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Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44 liradan, bonfile pastırmanın kilogramı ise 71 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44 liradan, bonfile pastırmanın kilogramı ise 71 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Buğday

 kg 0,92
Kabak çekirdeği kg 14,00
Sucuk (evlik) kg 40,06
Sucuk (1.kalite) kg 44,00
Sucuk (2.kalite) kg 26,21
Sucuk (kangal) kg 41,02
Pastırma (sırt) kg 67,00
Pastırma (takım) kg 54,18
Pastırma (bonfile) kg 71,00

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