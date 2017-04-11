Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,35 liradan, karkas sığır etinin kilogramı ortalama 24 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,35 liradan, karkas sığır etinin kilogramı ortalama 24 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Arpa
|kg
|0,70
|Dana eti (kemikli)
|kg
|25,11
|Dana eti (karkas)
|kg
|24,35
|Koyun eti
|kg
|25,00
|Sığır eti (karkas)
|kg
|24,00
|Tosun eti (karkas)
|kg
|24,77
|Ayçekirdeği (beyaz)
|kg
|4,80
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