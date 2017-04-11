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Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,35 liradan, karkas sığır etinin kilogramı ortalama 24 liradan işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 24,35 liradan, karkas sığır etinin kilogramı ortalama 24 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Arpa kg 0,70
Dana eti (kemikli) kg 25,11
Dana eti (karkas) kg 24,35
Koyun eti kg 25,00
Sığır eti (karkas) kg 24,00
Tosun eti (karkas) kg 24,77
Ayçekirdeği (beyaz) kg 4,80

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