Kayseri Süper Loto'da Büyük Ikramiye Kayseri'ye Çıktı

Süper Loto'nun dün akşamki çekilişinde 6 rakamı doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihliden biri Kayseri'den çıktı. Dokuz haftadır devreden Süper Loto çekilişi dün yapıldı ve büyük ikramiye 04-11-30-41-47-51 numaralara çıktı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiyeyi kazandı. 13 milyon 10 bin 889 lira ikramiyelerden biri Mersin Erdemli İlçesi'nde diğeri de Kayseri'de oynanan kuponlara çıktı. Kayseri'de büyük ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayinin işletmecisi Özgür Gemici, Süyük ikramiyeyi kazanan talihlimiz parasını güle güle harcasın dedi.