Kayseri Süper Amatör Küme'de 2016-17 sezonun son maçında güçlü rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenen Kayseri Yolspor 62 puan ile şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için baraj maçı oynama hakkı elde etti.



STAT: Argıncık 1 Nolu



HAKEMLER: Ramazan Haymana xxx, Osman Baruk xxx, Hüseyin Kocakaya xxx



SAHA KOMİSERİ: Mehmet Tokgünül



KAYSERİ YOLSPOR: Ergin İptaş xxx, Batuhan Çelik xxx, Abdullah Aydilek xx, Ümit Al xxx, Murat Şen xxx, Cemal Tavran xxx, Mehmet Fatih Sönmez xx (Dk. 53 Beytullah Özcan xx), Erman Çilsal xxx, Mehmet Karakoyun xxxx (Dk. 89 Ümit Ergüner x), Mehmet Kındık xxx, İhsan Yasıt xx (Dk. 67 Can Ölçer xx)



HACILAR ERCİYESSPOR: Murathan Kaya xx, Ertem Demir xx, Erden Doğan x (Dk. 86 Gökhan Demirkal x), Hüsamettin Sünger xx, Ali Yılmaz xx, Hasan Özçelik xx (Dk. 84 Mücahit Karer x), Hilmi Deveci xx, Tunç Ceyhan xx, İbrahim Kahraman xx, Enes Çavuş x (Dk. 37 Muhammed Ünlü xx), Adnan Kartal xx



GOLLER: Mehmet Karakoyun Dk. 3 ve 66 (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ