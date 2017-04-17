Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan son hafta karşılaşmasında ligden düşmesi kesinleşen rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 8-0 mağlup eden Ermatsan Esentepespor ligi 47 puan ile 5. sırada tamamladı. Gergin geçen maçta 3 kırmızı kart çıktı.



STAT: Argıncık 1 Nolu



HAKEMLER: Cem Eray Eşmekaya xx, Aytaç Elbaşı xx, Özgür Gül xx



SAHA KOMİSERİ: Veysel Yalçın



ERMETSAN ESENTEPE: Raşit Akdoğan xxx, Kemal Kargın xxx, Fatih Ülker xxx, Furkan Şentürk xxx, Doğukan Çetin xxx, Reşit Şimşek xxx, Menduh Çökük xx (Dk. 64 İlhan Gültekin x), Tolga Cansu xx (Dk. 55 Ercan Kaan İpek xx), Süleyman Yasa xx, Emre Yılmaz xxxx (Dk. 70 Serhat Karakaya x), Furkan Aslantaş xxx



KOCASİNAN GENÇLİK: Ahmet Çelik x, Sedat Sallanbaş x, Musa Kümüş x, Cankat Yalçın x, İsa Maraşlı x, Halil Akkulak x, Seyit Bilecen x, Erdem Can x, Yusuf Baran xx, İbrahim Aydoğdu xx, Tayyip Aydın x (Dk. 53 Hakan Kavak x)



GOLLER: Emre Yılmaz Dk. 23-52-67 ve 68, Furkan Aslantaş Dk. 47 ve 84, Furkan Öztürk Dk. 86, Kemal Kargın Dk. 90 (Pen.) (Ermatsan Esentepe)



KIRMIZI KARTLAR: Süleyman Yasa Dk. 78 (Ermatsan Esentepe), Cankat Yalçın Dk. 28, Seyit Bilecen Dk. 60 (Kocasinan Gençlikspor) - KAYSERİ