Kayseri Sucuğunun Kilosu 52 Tl, Pastırmanın Dilimi 2 TL Oldu

Kayseri mutfağının eşsiz lezzetlerinden sucuk, et sektöründeki fiyat yükselişinden etkilenerek zamanlanınca kilosu 52 TL'ye çıktı. Kayseri'nin bir diğer lezzeti olan kilosu çeyrek altın fiyatı ile yarışan pastırmanın 20 gramlık dilimi 2 lira oldu.



Referandum sonrası piyasada görülen fiyat hareketliliği, Kayseri lezzetlerini de vurdu. Özellikle son dönemlerde et sektöründeki fiyat değişimi, Kayseri sucuğu ve pastırmasını da etkiledi. Referandum öncesi kilosu 45 TL'ye satılan birinci sınıf Kayseri sucuğu, gelen zam sonrası 52 TL oldu. Son dönemde tavuk ve kaynağı belli olmayan etlerden yapılan sucukların daha ucuza satıldığını, ancak bu ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen pastırmacı İlhan Tan, şöyle dedi:



'Et fiyatlarındaki hareketlilik, sektörümüzü de vurdu. Geçen yıl seçim, bu yıl referandum sonrası beklentilerimiz suya düştü. Son dönemlerde ülkede ciddi oranda büyükbaş hayvan sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı gidermek isteyen imalatçılar da ithal hayvana yöneliyor. Bu da kaliteyi ister istemez düşürdü. Sucuk ve pastırma da buna bağlı olarak zamlanıyor.ö



Pastırma ve sucuk satışlarının geçtiğimiz yıllara oranla yarı yarıya düştüğünü kaydeden Tan, "Pastırma, Kayseri'nin önemli bir lezzeti, ancak parası olanın tüketebileceği bir ürün oldu. Kilosu 80'den başlamak suretiyle 125 TL'ye kadar kalitesine göre değişiyor. Son gelen zamdan etkilenen pastırmanın 20 gram gelen bir dilimi 2 TL oldu" diye konuştu.