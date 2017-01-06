Kayseri'de Suç Örgütü Yöneticisinin Ardından 7 Üye de Göz Altında

Kayseri'de organize suç örgütü üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkeme gönderildi. Zanlıların ev iş yerinde yapılan arama da tabanca, bıçak, kama ve esrar ele geçirilmişti.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ay önce suç örgütü yöneticiliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ç.?nin adamları olduğu belirtilen 11 kişinin evine eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfadesi alınan zanlılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirilirken sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar görüntü alan sağlık kontrollerinin ardından mahkeme gönderildi.



Gözaltına alınan organize suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama da 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 5.70 gram esrar bulunmuştu.