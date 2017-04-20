Kayseri Ssm Daire Başkanı Şenlikçi Gücü Kontrol Edemezsek, Sistemlerimizi Kuramayız

Ssm Daire Başkanı Şenlikçi Gücü kontrol edemezsek, sistemlerimizi kuramayız



SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, savunma sanayinin gelişmesi ve millileşmesi için birlikte çalışma yapmak gerektiğini belirterek, "Savunma sanayinin tüm platformlarında kullanılabilen bir ürün olan motor, büyük önem taşıyor. Motor önemli, çünkü gücü kontrol edemezsek, sistemlerimizi kuramayız" dedi.



Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleri ile Erciyes Teknopark ve İstanbul Teknopark'ın ortaklığında Kayseri'de 'Milli Güç Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, sarayiciler, akademisyenler ve davetliler katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven, "Kayseri, Ana Tamir Merkezi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi. Geçmişinde de uçak fabrikası da dahil olmak üzere sanayilere öncülük etmiş bir şehir. Bizim kendi milli motorlarımızı geliştirmek, gerek uçak motorları gerek tank motorları gerekse diğer motorları geliştirmek, kendi sanayisini geliştirmek Türkiye'nin hedefleri arasında. Son yıllarda devletimiz, özellikle savunma sanayinde millileşmeye önem verdi. Bunun yanında otomotiv sanayinde de millileşmeye önem veriyor. Bu anlamda Kayseri'nin de bu işte bir rolü olabiliri göstermek için böyle bir çalıştayı şehrimizde yapmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.



Güven, çalıştay sayesinde en azından Kayseri'nin potansiyelinin görüleceğini vurgulayarak,"Esas amacımız, Kayseri sanayisine katkıda bulunmak. Bunun yanında da ülke sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak. Büyüyen, gelişen,güçlü Türkiye'nin, itici lokomotiflerinden birisi olmasını istiyoruz Kayseri'nin. Bu potansiyeli ve altyapısı var. Bunu hayata geçirmek. Bu amaçla böyle bir çalıştay yaptık. Güzel oldu. Çok sayıda sanayici ve bilim adamı katılımı var. Umarım Kayseri için, ülkemiz için hayırlı olur. Bilgi tabanlı ekonomiye geçiş yapan ülkeler, üniversite-sanayi işbirliğini yapan ülkelerdir. Bu anlamda üniversitelerin ilgili bölümleri ve teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofislerinin yaptığı çalışmalar büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.



Savunma Sanayi Müsteşşarlığı Alt Sistemler Dairesi Başkanı Ata Şenlikçi de, özellikle savunma sanayisinin millileştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Şenlikçi, "Ülkemizin savunma sanayindeki yerleşme, teknolojiyi sahiplenme ve bağımsızlığını sağlayacak tüm teknolojileri olgunlaştırma, geliştirme faaliyetleri içerisinde süreçle birlikte gelişen bir yapımız var. Buradaki temel amacımız, birlikte çalışabilmeyi becerebilme yeteneğimizdir. Çalıştayın konusunun motor olmasının nedeni ise, tüm platformlarda kullanılabilen bir ürün olmasıdır. Gücü kontrol edemezsek, sistemlerimizi kuramayız, diyoruz" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, basına kapalı olarak devam etti. İki gün sürecek çalıştayda, motor üretimi konusunda ilgililer, nasıl işbirliği yapılacağını tartışacaklar.