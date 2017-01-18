Kayseri Şeker'in Domatesleri Sofralardaki Yerini Aldı

Kayseri Şeker Fabrikası'nda toprak yerine kokopit (Cocopeat) kullanılarak kış sezonunda üretilmeye başlanan domatesler tüketicilerin sofralarında yerini almaya başladı.



Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, toprak yerine Hindistan cevizi liflerinden elde edilerek içine makro ve mikro elementler eklenip organik besleyici hale getirilen kokopit (Cocopeat) ile üretilen domateslerin üretim, hasat ve depolama aşamaları hijyen kurallarına uygun gerçekleştirildi.



Fabrikanın 10 bin metrekarelik modern serasında üretilen domatesler tüketicinin hizmetine "Seramis" markası ile sunulmaya başlandı.



Her biri yaklaşık 13-14 metre uzayabilen 30 bin domates fidesinden sezonluk olarak 300-350 ton salkım domatesi üretilmesi bekleniyor.