Kayseri Şeker'den Tanap Projesine Destek

Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılamak için Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliğiyle ortaya çıkan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi güzergahındaki pancar ekicilerine Kayseri Şeker tarafından proje desteği sağlanıyor.



TANAP güzergahı üzerinde uygulanan yatırım ve kalkınma projelerini oluşturan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) in temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak olduğu belirtildi.



Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi güzergahındaki Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Boğazlıyan ve Yeni fakılı bölgelerindeki Pancar ekicilerine Kayseri Şeker tarafından proje hazırlama konusunda destek sağlanıyor.



Proje hazırlayan firma yetkilisi Mustafa Çakmak ve Boğazlıyan Şeker fabrikası Ziraat Müdürü Mustafa Gökhan Gürek tarafından verilen seminerde projenin çiftçilerin enerji ve su kullanımda tasarruf ile maliyeti azaltma açısından çok önemine dikkat çekildi.



Bu projenin doğal kaynak sularının toprak ve suyun sürdürebilir yönetimi yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi, tarımda katma değerin verimliliğin artırılması gibi önemli bilgiler verildi.



15 Nisana kadar başvuruların yapılacağı Tanap proje kapsamında mevcut ruhsatlı çiftçilik yapan çiftçilerin yapacağı hibe projelerine her çiftçi için bir hibe almaya hak kazanacağı ve Seminere katılan 70 çiftçiden 15'inin proje başvuru dosyasının Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Müdürlüğünce hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. - KAYSERİ