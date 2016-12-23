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Kayseri Şehitlerini Uğurluyor

Kayseri Şehitlerini Uğurluyor

Kayseri şehitlerini uğurluyor(Tür: Yurt)

Kayseri şehitlerini uğurluyor

(Tür: Yurt)

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Kayseri, Şehit
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