Kayseri Şehitleri İçin Okul Yapılacak

Eğitim Bir Sendikası Şube Başkanı Aydın Kalkan, kentteki hain terör saldırısında şehit düşen 14 şehit anısına 14 derslikli bir okul yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkan, görüşmede konuyla ilgili diğer sendikalarla da görüştüklerini, öğretmeni ve öğrencisiyle tüm eğitim camiasının bu projede yer almasını istediklerini ifade etti.



Kalkan'ın Başkan Çelik'e 14 dersliğe 14 şehidin isminin verileceği projeye destek verilmesi talebini ilettiği belirtildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de böylesine anlamlı bir projeye ön ayak olmasından dolayı sendikacı Kalkan'ı tebrik etti.



Çelik, projenin gerçekleşmesi için Belediye olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söylediği bildirildi.