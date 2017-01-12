Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi..Nöbetçi Savcılık 22 zanlıyı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevkederken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kayseri Saldırısı ile İlgili 4 Asker de Gözaltında(Ek 2)
Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi.
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