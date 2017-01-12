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Kayseri Saldırısı ile İlgili 4 Asker de Gözaltında(Ek 2)

Kayseri Saldırısı ile İlgili 4 Asker de Gözaltında(Ek 2)

Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi.

Kayseri Saldırısı ile İlgili 4 Asker de Gözaltında(Ek 2)

Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi..Nöbetçi Savcılık 22 zanlıyı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevkederken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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