Kayseri Saldırısı Ile Ilgili 4 Asker de Gözaltında22 Zanlı Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevkedildi

Kayseri saldırısı ile ilgili 4 asker de gözaltında(EK)22 ZANLI TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVKEDİLDİ



Kayseri' deki askerlere yönelik bombalı araçla saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınıp emniyette sorgulamaları tamamlayan 26 zanlı Kayseri Adliyesi' ne getirildi..



Nöbetçi Savcılık 22 zanlıyı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevkederken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.



(Tür: Yurt)