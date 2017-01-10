Kayseri Saatteki Hızı 50 Kilometreyi Bulan Samyeli Binaların Çatısını Uçurdu

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli binaların çatısını uçurdu



Kayseri'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli hayatı felç etti. Kent merkezinde iki iş hanının çatısı uçtu, otomobiller hasar gördü. Erciyes, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.



Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan samyeli, kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi ve Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde iki işhanının çatısının uçmasına neden oldu. Çatıdan düşen parçalar çevredeki otomobillerin hasar görmesine neden oldu.



ERCİYES YOLU KAPANDI



Öte yandan Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Kayseri 'Erciyes, Hacılar'Erciyes yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ve Jandarma sürücülerin dağ yolunu kullanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tesisler bölgesinde mahsur kalanlar Jandarma tarafından kurtarıldı. Fırtına nedeniyle Erciyes dağının tekir yaylası ve hacılar kapı bölgesindeki mekanik tesisler çalıştırılamadı.