Kayseri Polisten, Ayağı Üşüyen Suriyeli Çocuğa Sıcacık Hediye

Kayseri'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Kongresi'nde güvenlik önlemi almak için kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen çevik kuvvet polisi, yağışlı havada ayağı ıslanan ve yırtık spor ayakkabı ile gezen Suriyeli Mahmut Nepen'e bot alarak, savaş mağduru çocuğu sevindirdi.MHP Melikgazi İlçe Başkanlığının 12. Olağan Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Polisleri de salonun önünde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, elindeki bir poşetle salonun önünden geçen eski ve yırtık ayakkabılı Suriyeli 11 yaşındaki Mahmut Nepen, polislerin dikkatini çekti. Üşüdüğü ve yürümekte zorlandığı görülen çocukla ilgilenen Çevik Kuvvet Polisleri, Suriyeli çocuğu alarak ayakkabıcıya götürdüler ve bot aldılar. Sevinçten ne yapacağını şaşıran çocuk, bir Çevik Kuvvet Polisi'nin elinden tutarak 3 yıldır giydiği ayakkabıyı çöp kutusuna atttı. Suriyeli Mahmut; "Babam ve annem Suriye'de yaşıyor. Ben ninemle 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldik. Çeşitli kamplarda kaldıktan sonra Kayseri'ye yerleştik. 3 kardeşim var ancak Türkiye'ye geldikten sonra annem ve babamla hiç görüşmedim. Ninem kahvaltı yapmak için beni poğaça almaya gönderdi. Yolda beni gören polis abiler, yanına çağırarak (Senin botun yok mu) dediler. Ben de yok dedim. Ayakkabıcıya götürüp bana bot aldılar. Ayakkabım su geçiyor, üşüyordu. Polis abilerime çok teşekkür ederim" dedi.