Kayseri pastırması, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde



ANKARA - ATO Congresium'da gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde, Kayseri Ticaret Odası da standıyla yer alırken standın en gözde ürünü Kayseri pastırması oldu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium'da, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da zirvede yer alarak Kayseri'nin bu konuya verdiği öneme dikkat çekti.

Kayseri'de 10 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Mahmut Hiçyılmaz, "Buradaki amaç hangi ürünün hangi yöreyle özdeşleşmiş olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak ve tüm ürünlerimizin kamuoyu tarafından daha çok benimsenmesi ve satın alınmasını sağlamaktır. Bizler de Kayseri yöremizin ürünlerinin tanıtımı için buradayız. Bu kapsamda bu faaliyetleri önemsiyoruz ve her sene de bu organizasyonda yer alacağız" şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran da standı ziyaret gelerek Kayseri pastırmasının tadına baktı ve Başkan Hiçyılmaz'la sohbet etti.