Kayseri Pastırması Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde

Ankara'da gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Kayseri Ticaret Odası da yer alırken, standın en gözde ürünü Kayseri pastırması oldu.



Kayseri Ticaret Odası (KTO), Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katıldı. ATO Congresium'daki zirvede yer alan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de 10 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Buradaki amaç hangi ürünün hangi yöreyle özdeşleşmiş olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak ve tüm ürünlerimizin kamuoyu tarafından daha çok benimsenmesi ve satın alınmasını sağlamaktır. Bizler de Kayseri yöremizin ürünlerinin tanıtımı için buradayız. Bu kapsamda bu faaliyetleri önemsiyoruz ve her sene de bu organizasyonda yer alacağız" şeklinde konuştu.



ATO Başkanı Gürsel Baran da standı ziyaret gelerek Kayseri pastırmasının tadına bakıp, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'la sohbet etti. - ANKARA