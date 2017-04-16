Kayseri Özhaseki 'Hayır Oyu Veren Kardeşlerimiz Üzülmesinler. Çünkü Aynı Ortamda Yaşıyoruz'

Özhaseki : "Hayır oyu veren kardeşlerimiz üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz"



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ? Lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimizde bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı binalarda yaşayıp komşuluk ediyoruz. Akrabalık, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz. Onun dışında hiçbir şey önemli değil."dedi



Parti binası önünde vatandaşlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partililere korna çalmamaları, aşırı sevinç gösterilerinde bulunmamalarını önerdi. Özhaseki, şöyle konuştu:



'Hepinizin hatırlayacağı üzere bundan 3 ay önce bu anayasa hususunda mecliste görüşmeler başladı. Bizler MHP ile anlaşarak 18 maddede mutabık kaldık ve vatandaşlarımızın huzuruna getirdik. 18 maddenin neler getirip, götürdüğünü zaman içinde anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce ülkemize faydası olabilecek bu yasayı tek tek kardeşlerimize anlatabilmek için teşkilatımızla birlikte bir gayret içinde olduk. Çıkan sonuç hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim ülkemizin önünü açık etsin. Ülkemizde oy verecek kardeşimizin her oyu mübarektir. Başımızın üstünde yeri vardır diye daha önce ilan ettik. Bugün Kayseri açısından bakıldığı zaman güzel bir sonuç var. Türkiye açısından bakıldığı zaman resmi sonuçlar açıklanmadı ama evet oyları önde gözüküyor. Yüzde 51,5 gibi bir sonuç var. Allah mübarek etsin. Ülkemizin önü açık olsun' ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Özhaseki şöyle konuştu:



' Lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimizde bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Kayseri'de de, başka yerlerde de bütün oyların kendine has manevi bir değeri var. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı binalarda yaşayıp komşuluk ediyoruz. Akrabalık, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz. Onun dışında hiçbir şey önemli değil. O yüzden bu çıkan sonuçlardan dolayı hepimiz cenaba hakka şükredelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kutlama yapmadan, arabaların kornasına bakmadan, başkalarını rahatsız etmeden evlerimize dönelim diye rica ediyorum. Elbette seçimi kazandık diye kutlamalar yapmak isteyebiliriz. Bundan kötü bir şey yok ancak bize yakışan olgun olmaktır. Bizim ricamız lütfen kimseyi rahatsız etmeyelim. Bunun sevincini içimizde yaşayalım.'



Parti binasında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 'Evet oylarının önde olduğunu görüyoruz. Biz milletimize güvendik onlar bu inancımızı boşa çıkartmadı. Bütün sağduyulu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. PKK ve FETÖ'yü ayırt ederek hayır oylarını verenlerinde ülkedeki istikrara katkı koyduklarına inanıyoruz. Türkiye'de sağduyu kazanmıştır. Evet hiçbir zaman şımarmadan olgunluğunu gösterecektir. 70 milyon Türkiye vatandaşı kucaklanacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, AK Parti Kayseri il merkezinde yaptığı açıklamada, 'Bu sonuçlarla Türkiye'de evet çıkacağını gördük. Kayseri'deki sonuçlar Türkiye ortalamasına olumlu yansıdı. Türkiye bu durumda yıllar sonra sivil anayasaya geçmiş olacak' dedi. İl Başkanı Cahit Özden de, 'Türkiye ve Kayseri'de yürüttüğümüz kampanya başarılı oldu. Kayseri'ye teşekkür ediyoruz' diye konuştu. Milletvekili İsmail Tamer de, 'Demokrasi ve egemenlik Kayserimize ve ülkemize iyilikler getirsin' diye partililere teşekkür etti.



AK Parti Kayseri kadın milletvekili Hülya Nergis de, 'Önemli bir çalışma yürüttük. Kayseri bize kollarını açtı. Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun' şeklinde konuştu.Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, 'Siyasi istikrarsızlık ortadan kalktı. Türkiye'yi bu sonuçla daha da iyiye götüreceğiz. Bize göre Türkiye kazandı. Çıkan hayır oyları da demokrasiye katkı sağlamıştır' diye konuştu. MKYK üyesi Yaşar Karayel de, '94 yıllık dönüşümün en önemli ayağını bugün yaşadık. Siyasinin hesabı sandıkta görülür. Türk milletine evet oyu verdiği için teşekkür ederiz. Bana göre terör kaybetti. Terörün destekçileri kaybetti. Millet kazandı' dedi.