Kayseri Özhaseki: Güneydoğu'da Oylarımız Artacak

Özhaseki: Güneydoğu'da oylarımız artacak



ÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,referandum sonuçlarıyla ilgili olarak?? Milletin tercihi bizim gibi evet olursa daha iyi olur. Hayır'da çıkarsa başımız üstüne deriz ve işimize bakarız. Ancak, güneydoğu'da bizim oylarımız artacak?? dedi.



Eşi Neşe Özhaseki ile oyunu Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesindeki Hasan-Nuriye Ünlen ilkokulu zemin katındaki sınıfta 1570 nolu sandıkta kullanan bakan Mehmet Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçmenlerin huzur içinde güle oynaya sandığa gittiklerini söyleyen Özhaseki,?? Referandum oylaması hayırlı uğurlu ve bereketli olsun ??diyerek, şunları söyledi:



"Bugün önemli bir gün. Huzur içinde bir seçime geldik ve huzur içinde bitireceğimiz için cenabı hakka şükürler olsun. Bu büyük bir mutluluk. İnsanlar oylarını çok rahat gelip kullandılar. Oy kullandıktan sonra da hangi tercihi yaparlarsa yapsınlar birbirlerine sarılarak mutluluk içinde ayrılıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz. Çıkacak sonuç ülkemiz için hayırlı, uğrulu, bereketli olsun. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Anayasa referandum u mecliste görüşüldüğü andan itibaren verdiğimiz mücadele bu ülke içindir. Bu ülkenin, gelişmesi ve kalkınması içindir. Şimdiye kadar yaşanan acıların bitirilmesi içindir. İnşallah bunun sonucunu bugün alırız ama sandıktan ne çıkarsa başımızın üstüne deyip yolumuza devam edeceğiz. Bizim tercih ve görüşümüz evet yönünde ancak milletin tercihi bizim tercihimizle örtüşürse koşa koşa yolumuza devam ederiz. Tersi çıkarsa başımızın üstüne deriz işimize bakarız. Aslında birçok yerde görevim vardı. Özellikle İstanbul'da birazda Güneydoğu'da teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde insanların mağduriyetini giderebilecek, oradaki her sıkıntıya son verip vatandaşı ısıtacak bir ortam vardı. O görevde bana düşüyordu. Allah'a şükür orada güzel işler yaptık. Tahmin ediyorum orada çıkacak oylar eskiden o bölücü partinin oylarının iyice aşağı çekildiği gibi bizim partimizin oyu da yukarı çıkacaktır. Kayserimizde de bütün ilçelerimize uğramaya çalıştım. Mahallelerimize gidebildiğimiz kadar gitmeye çalıştık. İnsanlar bizi yıllardır bildikleri için güzel muhabbetler karşıladı. Tabi bir taraftan da karşı tarafın attığı iftiralar kafada hafif oturduğu için (Bu nedir?) diye de soruyorlardı. Bizde zaten kampanya boyunca bu iftiraları temizlemeye çalıştık. İftira atmak kolay. Onu temizleyebilmek zor. Tabi ben bütün insanlarımızın bunları iyi anladığını düşünüyorum. Kayseri'deki evet oyları Türkiye genelinin yüzde 15 üzerinde çıkar diye tahmin ediyorum."



ÖĞLE SAATLERİ İTİBARIYLA OYLARIN YÜZDE 65'İ KULLANILDI



Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Kayserili vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren sandık başına gidip oylarını kullandı. Kayserililer daha sonra 18 dereceyi bulan hava sıcaklığından yararlanarak bağ evlerine ve pikniğe koştu.



Kayseri'de sandıkların bulunduğu okullara gelen vatandaşlar, seçmen kağıtlarını ve kimliklerini sandık görevlilerine teslim ederek, oy pusulalarını ve mühürleri alıp kabinlere geçtiler. Tercihlerini yapan vatandaşlar, zarf içindeki oylarını, şeffaf sandıklara attılar. Sabah saatlerinde oy kullanmak için daha çok yaşlıların okullara geldikleri görüldü. Vatandaşlar, referandum a ilgi gösterdiler ve öğle saatleri itibarıyla sandıklarda oyların yüzde 65'ini kullandıkları ifade edildi.