Kayseri Osb Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan'ın yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.



Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Ak Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve beraberindeki heyet, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.



Misafir heyet ziyarette; 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Başkan Tahir Nursaçan ve Yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ