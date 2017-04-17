Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, referandum sonucunu değerlendirdi.



Nursaçan, "Türkiye, geleceğimiz için hayati önem taşıyan referandum u demokratik bir ortamda, huzur ve olgunluk içerisinde ve yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Böylesi yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında seçmenlerin çoğunluğunun ülkemizin geleceğe dönük yönetim şeklinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olması yönünde tercihini kullanması takdire şayan bir durumdur" dedi.



"Böylece, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde 2023 ve daha sonraki yıllara yönelik hedeflere emin adımlarla yürüneceği, karşılaştığımız bürokratik iş ve işlemlerin yanında karar alma mekanizmaların daha da hızlanacağı, güven ve istikrar sayesinde yatırımların daha da artacağı ve belirsizliklerin ortadan kalkacağı, asıl gündem olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi olacağı ve reformların hızlanacağı, pek tabii olarak ta ülkemizin dünya arenasında hak ettiği konuma ulaşacağı kaçınılmaz olacaktır" diyen Nursaçan, "İş dünyası olarak, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gereken her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.



Referandum sonucunun ülkemiz ve milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için hayırlı - uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ