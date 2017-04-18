Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Toplumda Birlik İçin Efendimizin Ahlakını Örnek...

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'nin 1446. doğum yılı nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Aile yuvalarımızda sevgi, saygı, huzur ve güvenin yerleşmesi, toplumda birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmanın tesisi için efendimizin ahlakını örnek almalıyız" dedi.



Nursaçan, "Milletimiz, tarihi geçmişinden beri sevgili Peygamberimizin doğum gününü büyük bir coşkuyla kutlamaktadır. Bu yıl için"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu"teması altında belirlenen konu ise, toplumumuzu çok yakından ilgilendiren ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz önemli bir husustur" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Güven duygusunun, toplum ve fertler arasında bulunması, birlik ve beraberliği etkiler. Bu özelliği kaybeden bir milletin varlığı zedelenir, huzuru bozulur.



Güven, imanın getirdiği en önemli özelliktir ve dünyanın en büyük nimetlerinden biridir.



Her şeyden önce Peygamberimizi anmak, onu anlamaktan geçer.



Hayatımızı anlamlı kılan değerlerimizi, dünya ve ahiret dengemizi, çalışmayı, üretmeyi, insan onuruna yakışanı yaşamayı, okumayı - okutmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, birbirimizi sevmeyi, dürüstlüğü, hoşgörüyü, şefkat ve merhameti, adaleti, insana saygıyı, ahlaki güzellikleri, bizi biz yapan değerleri o rahmet ve merhamet Peygamberinin tavsiye, uygulama ve tebliğinden öğrendik.



O bizlere, yürekleri paslanmış, kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve hoşgörü duygularını öğretti.



Aile yuvalarımızda sevgi, saygı, huzur ve güvenin yerleşmesi, toplumda birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmanın tesisi için efendimizin ahlakını örnek almalıyız.



Peygamberimizin doğumunu kutlarken, bizlere düşen onun güzel ahlakını hatırlamak ve onu uygulama iradesini ortaya koyabilmektir." - KAYSERİ