Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, " 1 Mayıs Dayanışma ve Yardımlaşmanın Günüdür"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mayıs nediyle bir mesaj yayımladı.



"Çalışmak, üretmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak alın teri dökmek kutsal bir faaliyettir. 1 Mayıs, Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günüdür. Ekonomide, sanayide, tarımda, eğitimde üretimde her alandaki gelişim alın teri dökerek çalışan milletimizin sayesindedir. Her alanda güçlü bir Türkiye, Emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olmaktadır" ifadesinde bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü:



"Alın terini ve emeği kutsal sayan, Peygamber Efendimizin "İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz." Hadisi şerifi gereğince hareket ederek, çalışanına ve işçisine emeğinin karşılığını zamanında vermek konusunda hassasiyet göstermiş bir milletin evlatları olan bizler, tüm dünyada uygulamaya çalıştığı insanlık dışı anlayışın tersine, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın." nasihatine de kulak vererek, insan öncelikli bir çalışma sistemi kurulması ve çalışanlarımızın hayat standartlarının daha da yükseltilmesini temenni ediyor ve bunun için çalışıyoruz.



Bu vesileyle, en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı ve dayanışmanın sergilendiği bu günde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk ve dayanışma havası içerisinde kutlanmasını diliyorum." - KAYSERİ