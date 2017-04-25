Kayseri Osb'den Vali Kamçı'ya Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Kamçı, yeniden göreve seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunu tebrik ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.



Üç organize sanayi bölgesine sahip İlimizin kalkınması için sanayici ve yatırımcılara destek verdiklerini belirten Vali Kamçı, "İlimiz için Valilik, Belediye, Sanayi Bölgeleri diğer sivil toplum kuruluşları kısacası tüm aktörleriyle birlikte hareket ederek ilimizin kalkınmasına destek olacağız." dedi



Sanayi ve ticarette marka olmuş Kayseri'nin tarihin her sahnesinde önemli yer edindiğine değinen Vali Kamçı, tekrardan göreve seçilen KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulunun bu geleneğin artarak devam etmesi için başarılı çalışmalara imza atacaklarına inancını dile getirdi.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler vererek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya teşekkür etti. - KAYSERİ