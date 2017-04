Kayseri Osb'den Kayserispor Açıklaması

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) Yönetim Kurulu, Kayserispor'a verildiği iddia edilen borç ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mevcut yönetim tarafından Kayserispor'a önceki yönetimin yaptığı gibi herhangi bir borç verilmemiştir.



Kayserispor Kulübü Derneği yöneticileri tarafından, bizden önceki OSB yönetimine 27.05.2014 tarihinde yazılı müracaatta bulunulmuş ve 500 bin TL borç verilmesi talep edilmiştir.



Bu talep bizden önceki yönetim tarafından değerlendirilmiş olup, 28.04.2015 tarih ve 1535/12 sayılı Kayseri OSB Yönetim Kurulu kararıyla, emanet olarak Kayserispor Derneği'ne 300 bin TL borç para verilmesi uygun görülmüş ve söz konusu meblağ 29.04.2015 tarihinde ilgili banka hesabına o dönem havale edilmiştir.



Her şeyden önce şunun açıklıkla bilinmesini isteriz:



Kayseri OSB bir finans kurumu değildir.



04.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulu olarak Kayserispor Derneği'ne yazılan 15.05.2015 tarih ve 046611 sayılı yazımızla, Kayserispor Derneği'ne Genel Kurul'dan bir hafta önce, eski yönetim tarafından ivedilikle havale edildiği anlaşılan 300 bin TL meblağın 13. Olağan Genel Kurul'da bağış olarak onaylanmamasından dolayı ilgili hesabımıza iade edilmesi talep edilmiştir.



Bu talebimiz üzerine Kayserispor Kulübü Derneği'nce 18.05.2015 tarih ve 2015/05/235 sayılı yazıyla, söz konusu meblağın kulübün kasasının müsaitliği halinde iade edileceği belirtilmiştir. Ancak söz konusu meblağ şu ana kadar hesabımıza intikal etmemiştir.



Bu paranın tahsili için Kayserispor Kulübü Derneği'ne karşı tarafımızdan mahkeme veya noter aracılığıyla herhangi bir hukuki işlem yapılmamıştır.



Kayseri OSB Yönetimi olarak yukarıda belirtilen konuda sorumluluğumuz yerine getirilmiştir.



Yönetimimiz döneminde Kayserispor deplasman giderlerinin karşılanması konusuna gelince;



Bu konu, il protokolünün görüş ve tavsiyesi doğrultusunda ve Valiliğimizin tavsiyesine göre yerine getirilmiştir.



Benzeri bir ödemeyi bizim konumumuzda olan diğer STK'lar, kurum ve kuruluşlar da sağlamıştır.



Dolayısıyla; Kayseri OSB olarak sadece fatura karşılığı gider karşılanmıştır. Herhangi bir borç verilmemiştir.



Kayserispor deplasman giderleri desteği konusunda çıkan çarpıtılmış ve maksatlı haber üzerine 03.04.2017 tarih ve 01-122/078724 sayılı yazımızla Kayseri Valiliği'ne de bilgilendirme yapılmıştır.



Kayseri OSB'nin bazı uygulamaları ve yöneticileri hakkında zamanlaması manidar, çıkar grupları adına hareket eden, maksatlı, çamur at izi kalsın çarpık mantığı ile kamuoyunu yanıltan, her kim ya da kimler olursa olsun, gerekli durumlarda tarafımızca hukuki yollara başvurulacak, suskun kalınmayacak, kamuoyuna en sağlıklı, net ve belgelere dayalı bilgiler verilmeye devam edilecektir." - KAYSERİ