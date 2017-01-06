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Kayseri Osb'den, Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Osb'den, Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Şeker’i ziyaret etti.

Kayseri Osb'den, Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Şeker'i ziyaret etti.

Ziyarete OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaretçilere Kayseri Şeker'in 2016 yılı faaliyetleri ile bilgi verdi ve yeni yıldaki hedefler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

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