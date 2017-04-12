Kayseri Osb'den Açıklama

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi son günlerde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamada, yapılacak olan genel kurulda gerekli cevabın verileceği ifade edilerek ayrıca hukuki yollara da başvurulacağı belirtildi. Açıklamada, "Kurumumuz çalışmaları ve yöneticileri hakkında muhtelif basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında asılsız, mesnetsiz, Genel Kurul'da gerçekleştirilecek olan seçimleri manipüle etmek adına zamanlaması çok manidar, maksatlı, bazı çıkar grupları adına hareket eden kişi ve sözde bazı kuruluşların son günlerde gündem yaratmak ve kamuoyunu yanıltmak üzerine girişmiş oldukları 'çamur at izi kalsın' mantığı ile yapılan açıklamalar hakkında hukuki yollara başvurulmakla beraber, 14 Nisan 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek olan 15. Olağan Genel Kurul'da gereken tüm açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ