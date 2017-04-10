Kayseri Osb'den Açıklama

Kayseri OSB, bir gazetede yer alan, 'OSB'de çizen kazanıyor' başlıklı habere dair yazılı açıklamada bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yeni idari binası projesi hakkında, bir gazetenin manşet bölümünde ve gazetenin 3. sayfasında yer alan 'OSB'de çizen kazanıyor' başlıklı haber metninde; 'Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu'nun yeni binanın proje çizimi için mimarlık firmasına yüz binlerce lira para aktarması tartışmaları da beraberinde getirdi' gibi asılsız, zamanlaması manidar ve maksatlı söylemler yer almaktadır.



Şu hususun özellikle bilinmesini isteriz ki;



Dönemimizde yapılan bütün çalışmalar, OSB kanunu, ilgili talimatlar - genelgeler ve genel kurulda yönetimimize verilen yetkiler çerçevesinde, büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir.



Haber metninde yer alan projeler ile ilgili her hangi bir ihale kanununa tabi olunmadığı ve teklif alma zorunluluğumuz bulunmadığı halde, bu güne kadar olduğu gibi şeffaf yönetim anlayışı ve sanayicimizin menfaatleri doğrultusunda alınan tüm teklifler arasından en uygun teklifi veren firmalar ile çalışılmıştır.



Haber metninde yer alanın aksine idare bina projesine ilişkin yapılan iş yalnızca proje çizim işi olmayıp, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması, metraj, keşif ve ihale dosyasının hazırlanması ve inşaat bitimine kadar müşavirlik hizmetlerinin tamamını kapsamaktadır.



Yapılan asılsız haberde Kayseri OSB'nin yeni idari binası ile bir başka kuruma ait hizmet binası arasında; denk olmayan ve hiçbir bilimsel alt yapıya dayanmayan, ölçüsüzce kıyaslama yaparak, bir çıkar grubu adına maksatlı algı operasyonu çabasıyla, habercilik ilkelerinin dışına çıkarak, haddi olmayan değerlendirmede bulunan kişilerin, hangi amaca hizmet ettiğini kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili, maksatlı ve yönetimimizi yıpratmayı amaçlayan, mesnetsiz şikayetler sonucunda Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında müfettişlerce hazırlanan 29.12.2016 tarih ve 57604388-663.05E.5919 sayılı inceleme raporunun, idari bina projesine ilişkin bölümünde 'Söz konusu işlemin OSB Mevzuatına aykırı olduğuna dair bir emareye rastlanılmadığından Müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır' ifadesi yer almaktadır.



Söz konusu haberde, gerçeğe aykırı ve amacı aşan bir takım ifadelere yer verilmiş, hiçbir habercilik-yayıncılık ilkesine uymayan, baştan sona asılsız, maksatlı, taraflı, kişi ve kurumları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ifadeler yer almakta olup, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına düzeltme ihtiyacımız hasıl olmuştur." - KAYSERİ