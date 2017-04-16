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Kayseri Osb'de Tahir Nursaçan Güven Tazeledi
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Kayseri Osb'de Tahir Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi.

Kayseri Osb'de Tahir Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri