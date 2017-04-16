Kayseri Osb'de Tahir Nursaçan Güven Tazeledi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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