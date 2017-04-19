Kayseri Osb'de İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi Verildi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından UR-GE Metal Fabrikasyon Ürünler Projesi üyelerine yönelik İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi düzenlendi.



Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İhracata başlamanın yollarının anlatıldığı eğitime 19 firma temsilcisi katıldı. Nail Şencan tarafından verilen eğitimde, ihracatın önemi ve ihracatta müşteri bulmanın teknikleri anlatıldı. - KAYSERİ