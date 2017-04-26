Kayseri Ortak Kredi Çektiği Arkadaşını Tetikçisine Öldürttü

Kayseri'de, resturant ve düğün salonu işletmecisi Ahmet Hassu'nun otomobilinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye gönderildi.



Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir marketin önünde yaşandı. Ahmet Hassu (31) marketten çıkıp 38 GZ 957 plakalı otomobiline bindikten sonra kendisini 01 ALU 40 plakalı otomobille takip eden Hacı Eren (47) aracın hemen inerek Hassu'ya kurşun yağdırdı. 4 yerinden yaralanan Hassu kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işleyen Hacı Eren ve olayda kendisine yardım ettikleri iddia edilen Mehmet Güçlü (40) ve Uğur Topçu 'yu (38) gözaltına alındı. Cinayet olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen A.B'nin ise, firarda olduğu ileri sürüldü. Cinayetin işlenme sebebinin 500 bin liralık krediden dolayı alacak verecek meselesi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hacı Eren, Mehmet Güçlü ve Uğur Topçu Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olayın azmettiricisi gerekçesiyle A.B aranıyor