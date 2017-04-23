Kayseri Operasyona Giden Polislerin Bindiği Asansör Düştü: 1 Yaralı

Operasyona giden polislerin bindiği asansör düştü: 1 yaralı



KAYSERİ'de, uyuşturucu operasyonuna giden polislerden 4'ünün apartmanda bindiği asansör 5'inci kattan düştü. Olayda 1 polis memuru yaralandı.



Olay, merkez Melikgazi ilçesi Necip Fazıl Bulvarı Mevlana Apartmanında yaşandı. Uyuşturucu operasyonuna giden polis memurlarından 4'ü asansöre bindi. 8 katlı binada asansör 5'inci kata gelince halatın kopmasıyla birden düştü. Olayda asansörde bulunan polis Emre Ceran yaralandı. Diğer polis memurları ise, şans eseri yara almadan kurtuldu. Polislerin ihbarı sonrası olay yerine sevkedilen 112 sağlık ekibi, yaralı polisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asansörle ilgili 30 Ocak'ta yapılan periyodik kontrolde asansörün hafif kusurlu olduğu, kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği uyarısı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.