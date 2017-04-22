Kayseri Onların 'Çocuk Bayramı' Yok

(ÖZEL) Onların 'Çocuk Bayramı' yok



Tüm İllerde olduğu gibi Kayseri'de de törenlerle kutlanılmaya hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu çeşitli etkinliklerle yaşanırken, bazı çocuklar bu durumlardan habersiz ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği, ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hazırlıkları okullarda yapılan gösterilerle devam ederken, 23 Nisan Pazar günü kutlanacak bayramdan habersiz olan bazı çocuklar ekmek parası kazanmak için çalışırken, bazıları da dilenerek geçimlerini sağlıyor. Son dönemlerde il genelinde artan Suriyeli nüfusu ile birlikte çalışan ve dilenen çocuk sayısında ciddi artışların yaşandığı belirtildi. Dilenirken yakalanan çocukların ailelerine Kabahatlar kanunu uyarınca 79 TL para cezası kesilirken, bunu meslek haline getiren sığınmacı çocukları, aileleriyle birlikte, kamplana gönderiliyor. Yaşları 6 ile 14 arasındaki çocuk çalışanlar ise, 50 ila 75 TL arasında haftalıkla çeşitli meslek gruplarında ailelerine katkı için çalışıyor