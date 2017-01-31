Kayseri'nin Nüfusu 17 Bin 924 Kişi Arttı

Kayseri'nin nüfusu, 2016 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 924 kişi artarak 1 milyon 358 bin 980 kişi oldu.



TÜİK Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, TÜİK binasında yaptığı basın açıklamasında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını değerlendirdi.



Esenkar, Türkiye'de ikamet eden nüfusun 2016 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi olduğunu söyledi.



Kayseri'de ikamet eden nüfusun da bir önceki yıla göre 17 bin 924 kişi arttığını belirten Esenkar, şunları kaydetti:



"Kayseri nüfusu 31 Aralık 2016 itibarıyla 1 milyon 358 bin 980 kişi oldu. Erkek nüfus 681 bin 269 kişi olurken, kadın nüfus 677 bin 711 kişi oldu. Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,3 olarak gerçekleşti. İlçeler arasında en yüksek yıllık nüfus artışı binde 65,5 ile Özvatan'da gerçekleşti, en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 32,7 ile Bünyan'da gerçekleşmiştir."